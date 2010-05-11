В Івано-Франківську 15% продукції не відповідало вимогам якості

Протягом чотирьох місяців від початку 2010 року підрозділ державного нагляду ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» перевірив продукцію харчової та промислової груп на суму понад 260 тис. грн. З них забраковано товари вартістю понад 39 тис. грн (15%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, інспектори перевірили хлібобулочні та ковбасні вироби, борошно, молочні продукти, яйця курячі, а також меблі, фарби, миючі засоби. Загалом, здійснено 74 планових та 19 позапланових перевірок за дотриманням стандартів, норм і правил та державного метрологічного нагляду за результатами яких порушення виявлено на 63 підприємствах (67,7 % від перевірених).

Результати перевірок свідчать, що основними порушеннями під час виробництва харчової продукції є недотримання вимог нормативної документації за фізико-хімічними та органолептичними показниками. Окрім цього, перевірки виявили неналежне маркування продукції виробниками промислових товарів та харчових продуктів, а також маркування щодо вмісту ГМО.

Загалом, за результатами контрольних заходів, здійснених від початку 2010 року, видано 36 приписів про усунення порушень, 27 - про заборону реалізації усієї продукції певного найменування та 3 приписи про заборону реалізації певної партії продукції. Застосовано 24 штрафні санкції на суму понад 28 тис. грн., складено 58 протоколів про адміністративні порушення у галузі стандартизації та метрології.