“Брестське пиво” почало ліцензійний розлив пива «Десант»

ЗАТ «Оболонь», один з найбільших виробників пива і безалкогольних напоїв, підписало ліцензійний договір, згідно з яким ВАТ «Брестське пиво» виготовлятиме і продаватиме пиво ТМ «Десант» на території Республіки Білорусь.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, на потужностях білоруського підприємства виготовлятимуть пиво «Десант Світле» і «Десант Міцне».

За словами голови ради акціонерів ЗАТ «Оболонь» Сергія БЛОЩАНЕВИЧА, «брестський завод після реконструкції знаходиться на рівні європейських пивоварень». Він також додав, що «Оболонь» задоволена співпрацею з білоруською стороною, і висловив сподівання, що ліцензійний розлив пива «Десант» стане першим кроком у довгостроковому партнерстві.

Перша партія пива «Десант» в ПЕТ-тару 1,5 л випущена загальним об`ємом 19 тис. дал. і вже надійшла в продаж. Брестські пивовари планують наливати близько 20 тис. дал. ліцензійного пива в місяць.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – найбільший національний виробник пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і 9 підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується в 33 країни світу.