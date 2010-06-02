У БЮТ називають цинічною ініціативу ввести «продуктові» картки

Міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ заявляє, що уряд не передбачив у державному бюджеті на поточний рік коштів на підтримку соціально-незахищених категорій громадян і тому пропонує запровадити «продуктові» картки для незаможних.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою БЮТ коментарі А.ПАВЛОВСЬКОГО.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ назвав такі ініціативи діючого уряду цинічними.

«В той час, коли злочинно-олігархічні клани займаються перерозподілом державної власності, уряд АЗАРОВА пропонує громадянам все більш і більш оригінальні ідеї – цього разу запропонували ввести продуктові картки для малозахищених. Це верх «оригінальності» і цинічності, оскільки останнього разу продуктові картки були під час війни, коли була блокада Ленінграду, а ще під час перебудови, коли вся країна цілодобово стояла в чергах з талонами на цукор», - сказав він.

На думку А.ПАВЛОВСЬКОГО, якщо уряд М.АЗАРОВА дійсно бажає допомогти малозабезпеченим, то він має переглянути державний бюджет на 2010 рік та передбачити виконання закону про державні соціальні стандарти, відповідно до якого допомога соціально-незахищеним верствам населення має розраховуватись з розміру прожиткового мінімуму, «а не з якогось віртуального рівня забезпеченості, і при цьому цей рівень менший на 50% прожиткового рівня».

«Краще адресно, цивілізовано, по-європейськи допомагати малозабезпеченим, але ця допомога повинна виплачуватись грошима, а не продуктовими картками, як минулого століття», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що МінАП пропонує відмовитися від державного регулювання цін на продукти і видавати малозабезпеченим громадянам «соціальні картки» для придбання сільськогосподарської продукції.