До Києва хочуть повернути витверезники

Керівництво київської міліції виступило із пропозицією відродити медичні витверезники, які були закриті наприкінці 1990-х років. Приводом для цього стала смерть студента Ігоря ІНДИЛО у Шевченківському райуправлінні міліції. Правоохоронці кажуть, що якби його доставили у витверезник, то трагедії можна було б уникнути – у спеціалізованому закладі хлопця привели би до тями, поклали спати і потім відпустили додому.

"У витверезниках п`яних обливали водою, якщо дуже буянили, зв`язували, поки не заспокояться, давали відіспатися, застосовували медикаменти, якщо потрібно. У відділках міліції це зробити неможливо", - пояснив керівник відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Києві Володимир ПОЛІЩУК.

"Ми змушені приймати людей, якщо вони порушують громадський порядок на вулиці в стані сп`яніння. За хуліганство або "непокору міліції" зобов`язані доставити в управління. Але тут вони можуть і в бійку полізти на п`яну голову або впасти з висоти власного зросту, і потім трапляється трагедія, як це сталося з Ігорем Індило", - додав В.ПОЛІЩУК.

Коли ідея втілиться в життя – поки що не відомо. Для цього потрібно ухвалити відповідне рішення Кабміну або закон, який би прописав джерела фінансування витверезників, а також умови утримання в них. Наркологи вважають, що це питання ще потребує громадської дискусії, адже в європейських країнах такої практики немає, і закрили витверезники саме через те, що вони порушують права людини.

Зараз на п`яних людей на вулиці ніхто уваги не звертає - міліція не зобов`язана (якщо вони не хуліганять), а "швидка", як правило, забирає тільки при "розладі сприйняття". Послуги приватних наркологів коштують недешево: крапельниця і препарати, необхідні для протверезіння, обходяться в 700-1000 гривень.

“Сьогодні”