У Кіровоградській області збільшилося виробництво м'яса

У січні-травні 2010 року виробництво м`яса всіх видів в Кіровоградській області в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилося на 1,2% і склало 25,3 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Також за звітний період виробництво молока збільшилося на 1,1%, до 133,6 тис. тонн, яєць – на 6,7%, до 205,1 млн. штук.

Співвідношення загальної кількості вирощеної худоби і птиці до реалізації на забій в сільськогосподарських підприємствах склало 137,6% (у січні-травні 2010 року – 146,1%).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилася продуктивність худоби в сільськогосподарських підприємствах. Надій молока від однієї корови (по середньому поголів`ю) зменшився на 19 кг (на 1,3%) і склав 1483 кг.