У Херсонській області зросло виробництво молочних продуктів

У Херсонській області виробництво молочних продуктів у січні-травні цього року в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року зросло на 22,7%.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в області, зокрема, виробництво обробленого молока зросло до торішніх даних на 6,1% - до 2,96 тис. т.

На 20,6% збільшився випуск кисломолочних продуктів – до 13,2 тис. т.

Також за вказаний період виробництво вершкового масла збільшилося на 56,9% (до 0,45 тис. т), а випуск жирних сирів – на 7,3% (до 7,17 тис. т).

При цьому виробництво даної групи продуктів в травні зросло щодо квітня 2010 року на 29,4% (молока рідкого – на 0,2%, кисломолочних продуктів – на 25,6%, вершкового масла – на 79,3%, жирних сирів – на 12,4%).