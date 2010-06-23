Цього року Сорочинський ярмарок пройде з 17 по 21 серпня

Цього року Національний Сорочинський ярмарок відбудеться з 17 по 21 серпня.

Про це УНІАН повідомила директор ТОВ "Сорочинський ярмарок" Юлія ЄРМАКОВА.

За її словами, здійснюється впорядкування території, формуються алеї учасників, триває акредитація всеукраїнських і регіональних ЗМІ.

«Традиційно під час Сорочинського ярмарку відбудуться і конкурси народної творчості, реєстрація учасників триває», - сказала Ю.ЄРМАКОВА.