Цього року Сорочинський ярмарок пройде з 17 по 21 серпня
10:20, 23 червня 2010Права споживачів
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Впорядковують територію
Цього року Національний Сорочинський ярмарок відбудеться з 17 по 21 серпня.
Про це УНІАН повідомила директор ТОВ "Сорочинський ярмарок" Юлія ЄРМАКОВА.
За її словами, здійснюється впорядкування території, формуються алеї учасників, триває акредитація всеукраїнських і регіональних ЗМІ.
«Традиційно під час Сорочинського ярмарку відбудуться і конкурси народної творчості, реєстрація учасників триває», - сказала Ю.ЄРМАКОВА.
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