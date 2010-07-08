Вершкове масло виробників Чернігівщини відповідає усім вимогам

В. о. заступника генерального директора з державного нагляду ДП "Чернігівстандартметрологія" Олена СЛІПЕЦЬ повідомила, що виробники області виготовляють справжнє вершкове масло, без рослинних жирів.

Вона пояснила, що у травні до Держспоживстандарту України звернувся народний депутат Святослав ОЛІЙНИК. У своєму зверненні він заявив про те, що вершкове масло у країні масштабно фальсифікується. Щоб перевірити факти, Держспоживстандарт видав наказ щодо позапланових перевірок виробників вершкового масла у всіх регіонах України.

"Інспектори державного нагляду відібрали для перевірки зразки вершкового масла підприємств-виробників Чернігівської області", - зазначила О.СЛІПЕЦЬ.

Зразки для проведення експертизи направили до Київського інституту екогігієни та токсикології імені Медведя. Перш за все, перевірка мала встановити, чи є у вершковому маслі рослинні жири.

Фахівці на сучасному обладнанні провели випробування вершкового масла ВАТ "Чернігівський молокозавод" та ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла". В обох випадках рослинних жирів у маслі вершковому не виявили.