В Івано-Франківську понизили тиск подачі води жителям міста

Через інтенсивні опади влада Івано-Франківська понизила тиск подачі води жителям міста. Про це йдеться у Зверненні до мешканців міста виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

«У зв’язку з інтенсивними опадами починаючи з 9.30 8 липня 2010 року на місто буде подаватись понижений тиск води до мінімального рівня, що також зумовлено граничним рівнем наповненості міського дощового каналізаційного колектора, – наголошується у зверненні. - Приносимо вибачення за незручності мешканцям міста та просимо з розумінням поставитись до прийнятих рішень».

Також міська влада звертається до мешканців міста та водіїв, зокрема, з проханням без потреби не виходити з дому, щоб запобігти нещасним випадкам.