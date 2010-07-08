У Криму зросла кількість відпочиваючих

Кількість туристів у Криму за січень-червень 2010 року зросла на 18,6% до 1,4 мільйона осіб, з них більш як 300 тисяч - організовані відпочиваючі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр курортів і туризму Криму Сергій КИРИЛЕНКО сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.

«319 тисяч відпочили на стаціонарних базах відпочинку, що відповідає тому становищу, яке було на 1 липня минулого року. Тобто ми вийшли на нуль по організованих відпочиваючих. Починаючи з цього тижня, я думаю, буде об`єктивне зростання по оздоровницях, де розміщуються організовані відпочиваючі», - сказав глава мінкурортів Криму.

С.КИРИЛЕНКО відзначив збільшення цього року на 15-20% кількості російських туристів і «різкий стрибок», зроблений польськими курортниками, - з 2 до 10%.

Міністр також повідомив про зростання числа іноземних круїзних суден, що зайшли до кримських портів.

«Зайшло 23 судна, на яких прибули близько 12 тисяч туристів з країн далекого зарубіжжя. Якщо порівнювати з минулим роком, на цей період було 10 заходів і близько 5 тисяч туристів», - сказав він.