Лише окремим ВНЗ дозволять подовжити прийом документів

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що лише окремим вишам можуть дозволити подовжити терміни прийому документів до 5 серпня.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня».

«Всі розмови про те, що хтось не встигає подати заяву, — це істерика преси і суперактивних батьків», - відзначив Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, «ближче до закінчення нинішніх термінів ми зберемося з ректорами і, у разі потреби, окремим вишам буде дозволено продовжити прийом документів на 5 днів — до 5 серпня».

Як повідомляв УНІАН, за рішенням МОН, прийом документів до вишів розпочався 15 липня і завершиться 31 липня.

Громадські спостерігачі Комітету виборців України зафіксували ряд недоліків у роботі вищих навчальних закладів на початку вступної кампанії, зокрема, великі черги абітурієнтів у приймальні комісії.

Учора Кабінет міністрів рекомендував Міністерству освіти і науки продовжити терміни вступної кампанії у вищі навчальні заклади без порушення термінів початку нового навчального року.

В інтерв`ю журналістам міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сказав, що «уряд висловив рекомендації, щоб було подовжено термін, але так, щоб з урахуванням всіх прав на ознайомлення, на оскарження, і щоб навчання розпочиналося не наприкінці жовтня, а 1 вересня».

За його словами, уряд доручив Міністерству освіти і науки протягом тижня ухвалити необхідне рішення.