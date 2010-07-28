Україна дозволила ввезення з Румунії птиці

12:15, 28 липня 2010
Права споживачів
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І продукції з неї

Державний комітет ветеринарної медицини України дозволив ввезення в Україну з Румунії птиці, продукції і сировини з неї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомветмедицини.

Згідно з повідомленням, обмеження скасоване у зв`язку зі стабілізацією епізоотичної ситуації із захворюванням птиці на високопатогенний грип на території Румунії.

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