Симоненко закликає ввести мораторій на подорожчання хліба і борошна

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО закликає ввести мораторій на підвищення цін на хліб та борошно для населення.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КПУ, розміщеному на офіційному сайті партії.

П.СИМОНЕНКО пропонує вжити “надзвичайних заходів, у тому числі заборону на експорт продовольчого та фуражного зерна, підвищення державних закупівельних цін на зерно для внутрішніх потреб до світового рівня з одночасним введенням мораторію на підвищення цін на хліб та борошно для населення”.

Також лідер КПУ піддав критиці позицію віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА, який наполягає на продажу зерна за кордон. “Хліб - це стратегічний ресурс держави, і розпоряджатися цим ресурсом треба по-державному, а не купи-продай, як це притаманно горе-банкірам”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

Лідер КПУ також піддав критиці постанову Кабінету міністрів від 28 липня щодо скорочення витрат на підтримку агропромислового комплексу. За його словами, це не відповідає інтересам України і “провокує згортання вітчизняного сільгоспвиробництва, розорення селян та зростання цін на продукти харчування”.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що “зменшення держпідтримки українського села, зокрема, скорочення витрат Стабілізаційного фонду на здешевлення кредитів для селян, на компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, на фінансування загальнодержавних програм в АПК на поворотній основі, на здійснення заходів щодо охорони і підвищення родючості грунтів, на створення оптових ринків сільськогосподарської продукції - це один з негативних наслідків вступу України у СОТ на кабальних умовах”.

Він заявив, що КПУ категорично виступає проти такого кроку і вважає за необхідне “негайно розглянути питання щодо денонсації тих положень СОТівської угоди, які суперечать інтересам народу України, тягнуть за собою знищення українського агропромислового комплексу, знищення українського села”.

П.СИМОНЕНКО запропонував також переглянути урядову постанову і “не тільки відновити заплановане держфінансування аграрного сектора, а навіть збільшити його з урахуванням складної ситуації на селі, яка виникла цього року через погодні умови”.