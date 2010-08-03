Середня ціна реалізації яєць зросла на 44%

Середня ціна реалізації яєць в першому півріччі 2010 року збільшилася на 44% і склала 0,52 грн. (без урахування ПДВ) за 1 шт. (1-е півріччя 2009 року - 0,36 грн. за 1 шт.).

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Авангард».

У повідомленні відзначають, що в другому півріччі 2010 року очікується подальше зростання цін на яйця.

Довідка УНІАН. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній в Україні, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів. За підсумками 2009 року компанія займає 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) в Україні і 52% ринку яєчних продуктів. За станом на 30 червня 2010 року загальне поголів`я птаха компанії склало 18,6 млн.

Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим. У 2009 році компанія експортувала свою продукцію в 16 країн світу, в основному на Близький Схід і Азію. У 2009 році виручка компанії склала 319,855 млн. доларів США.

З травня 2010 р. акції компанії у формі Глобальних депозитарних розписок котируються на Лондонській фондовій біржі.