У Нікітському ботанічному саду відкрили нову експозицію
14:37, 03 серпня 2010Права споживачів
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«Райський сад»
У Нікітському ботанічному саду відкрилася нова експозиція рослин "Райський сад".
Як повідомляє офіційний сайт Нікітського ботсаду, у "Райському саду" представлено понад тисячу видів, сортів і форм найрізноманітніших рослин, що красиво цвітуть.
"Це новий виставковий комплекс з колекції рослин, який є садом безперервного цілорічного цвітіння. Дерева, чагарники, трав`янисті рослини з різноманітних груп (хвойні, плодові, декоративні, ароматичні, дикорослі) підібрано тут таким чином, що квіти можна бачити протягом всього року", - повідомляється на сайті.
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