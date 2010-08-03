У Нікітському ботанічному саду відкрили нову експозицію

У Нікітському ботанічному саду відкрилася нова експозиція рослин "Райський сад".

Як повідомляє офіційний сайт Нікітського ботсаду, у "Райському саду" представлено понад тисячу видів, сортів і форм найрізноманітніших рослин, що красиво цвітуть.

"Це новий виставковий комплекс з колекції рослин, який є садом безперервного цілорічного цвітіння. Дерева, чагарники, трав`янисті рослини з різноманітних груп (хвойні, плодові, декоративні, ароматичні, дикорослі) підібрано тут таким чином, що квіти можна бачити протягом всього року", - повідомляється на сайті.