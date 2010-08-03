У Харківській області зросли ціни на гречку, вершкове масло і свинину

Станом на 30 липня, порівняно з 30 червня, в Харківській області підвищилися ціни на гречку, вершкове масло і свинину.

Про це повідомляє Державна інспекція контролю за цінами у Харківській області.

За повідомленням, середні ціни склали: хліб з пшеничного борошна першого сорту - 3,3 грн./кг, хліб з суміші житнього та пшеничного борошна 2-го сорту - 3,66 грн., пшеничне борошно вищого ґатунку - 3,05 грн./кг, вермішель з борошна вищого ґатунку – 4,42 грн./кг.

Яловичина першої категорії коштувала 36,2 грн./кг, свинина - 36,86 грн. (місяць тому - 36,75 грн.), кури – 17,68 грн./кг, варена ковбаса 1-го сорту - 28,25 грн./кг, літр молока (жирність 2,5%) - 5,62 грн., сметана (жирність 20%) - 15,2 грн./кг, вершкове масло - 43,76 грн./кг (було - 43,51 грн.), десяток яєць - 4,49 грн., кг соняшникова олія – 10,9 грн. (10,99 грн.), цукор - 8,6 грн./кг (8,32 грн.). Крупа гречана коштувала 9,03 грн./кг (станом на 30 червня - 7,82 грн.), рис – 8,2 грн., сіль - 0,86 грн. (0,82 грн.).