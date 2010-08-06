У світі ціни на цукор падають, а в Україні - зростають

Ціни на цукор на світових біржах падають на фоні повідомлень про сильні опади в Індії, що може збільшити врожай цукрової тростини в країні, яка є другим за обсягами виробником цукру в світі.

Нагадаємо, що в кінці липня індійські трейдери прогнозували, що світові ціни на цукор-сирець в найближчі два місяці можуть знизитися більш ніж на 25%. Правда, на день пізніше з`явилася інформація про серйозні затримки із завантаженням кораблів з цукром в портах Бразилії через дощі, і у зв`язку з цим ціни на товар поповзли вгору.

В той же час, за прогнозами вітчизняних експертів, Україна в 2010 році виробить цукру на 15% менше, ніж планувалося, у зв`язку з чим ціни на цукор на внутрішньому ринку можуть бути переглянуті. Негативні погодні умови істотно пригальмували ріст цукрового буряка: частина посівів у деяких регіонах на сході країни перебуває в критичному стані, що передбачає відмову аграріїв проводити на них роботи зі збору врожаю. З посіяних 432 тисяч га буряка до прибирання дійде в кращому разі близько 410 тисяч га.

Таким чином, валовий збір буряка очікується в обсязі 13,45 млн. тонн, на переробку піде близько 12,8 млн. тонн. При середньому виході цукру 13,5%, в нинішньому сезоні буде вироблено близько 1,73 млн. тонн солодкого піску, що на 15% нижче від попереднього прогнозу.

Ґрунтуючись на цих даних, експерти вважають, що найближчим часом прогнози щодо середньорічної ціни на цукор в Україні на 2010/2011 маркетинговий рік будуть переглянуті і попередній прогноз щодо середньорічної гуртової ціни підвищиться на 10-15%.

"Комсомольська правда в Україні"