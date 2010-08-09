На Рівненщині забракували 15% перевіреної продукції

Протягом липня 2010 року інспектори ДП „Рівнестандартметрологія” перевірили продукції на суму 218 тис. 413 грн. Вимогам нормативної документації не відповідало 14,8% продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що перевіряли виробників продовольчої продукції, зокрема м`ясних, молочних та хлібобулочних виробів.

Загалом, за результатами перевірок протягом липня ц.р. було видано 9 приписів про заборону реалізації партій продукції, 17 приписів про заборону реалізації усієї продукції, винесено 15 постанов про накладення штрафів на загальну суму 16 тис. 605 грн.