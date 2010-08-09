У Тернопільській області гречка подорожчала на 15%

На Тернопільщини за минулий тиждень на ринках гречка подорожчала на 15,4%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, в середньому ціни на неї зросли з 8,97 грн. до 10,35 грн./кг. У закладах торгівлі гречана крупа за тиждень подорожчала на 10,2% (з 8,49 грн. до 9,36 грн./кг).

Натомість, цибуля на продовольчих ринках за тиждень подешевшала на 7,3% – з 5,65 грн. до 5,24.

Як уже повідомляв УНІАН, попередньо за тиждень у Тернопільській області на ринках гречка подорожчала на 11% (8,07 грн. до 8,97 грн./кг), у закладах торгівлі – на 7,9% (з 7,87 грн. до 8,49 грн./кг).