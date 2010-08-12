Мережа магазинів побутової техніки Comfy відкриє магазин у Києві

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Comfy 28 серпня відкриє магазин в торговому центрі “Більшовик” у Києві.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила директор з маркетингу Comfy Наталія КОШОВА.

За її словами, площа магазину складе 2 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. Торгова мережа Comfy (Дніпропетровськ) заснована в 2005 році і станом на червень 2010 року налічує 64 магазини в містах центрального, південного і східного регіонів України.

ТОВ «Віст-Сервіс (Дніпропетровськ) » володіє мережею магазинів побутової техніки і електроніки Comfy.

У 2007 році мережа Comfy об`єдналася з мережею «Побуттехніка» (Донецьк).