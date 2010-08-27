“Кримхліб” відкрив новий хлібний магазин у Євпаторії

ВАТ “Кримхліб” 21 серпня відкрив новий хлібний магазин у Євпаторії.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що новий магазин розташований на території Євпаторійського хлібокомбінату № 2.

“Це хлібний міні-маркет, який працюватиме за принципом самообслуговування, що дозволить збільшити реалізацію продукції у декілька разів, а також заощадити час відвідувачів на покупку хліба”, - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що в міні-маркеті представлено більше 50 найменувань хліба, булочок, здоби, пирогів, печива, тортів, виробів тістечок та інших виробів Євпаторійського, Сімферопольського і Ялтинського хлібокомбінатів ВАТ «Кримхліб».

Довідка УНІАН. ВАТ «Кримхліб» - найбільший виробник хлібобулочних і кондитерських виробів у Криму, одне з провідних підприємств «Холдингу «Т і С». У структуру підприємства входять Сімферопольський, Ялтинський, Євпаторійський, Феодосійський, Керченський, Джанкойський, Бахчисарайський хлібокомбінати. Загальна потужність хлібопекарських підприємств складає близько 200 тонн хлібобулочних і 3 тонн кондитерських виробів щодня. Вся продукція хлібокомбінатів виготовляється під ТМ «Булкін» і реалізується не тільки в Криму, але і в Києві, Одесі та інших містах України. ВАТ «Кримхліб» має власну торгову мережу, яка налічує понад 160 фірмових магазинів, павільйонів і кіосків по всій території Криму.