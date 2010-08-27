На Дніпропетровщині магазини проти поліетиленової упаковки

У місті Новомосковську Дніпропетровської області половина продовольчих магазинів (з понад 100) відмовилась від поліетиленової упаковки на користь паперової.

Про це журналістам розповів міський голова Новомосковська Віктор ЛИТВИЩЕНКО.

За його словами, влада міста рекомендувала торговельним підприємствам замінити поліетиленові пакети більш екологічними видами упаковки згідно з екологічною програмою, ухваленою депутатами Новомосковської міської ради.

„Мова не йде про заборону використовувати поліетиленові пакети в торгівлі, оскільки місцева влада не має таких повноважень. Ми можемо лише переконувати. Спочатку в магазинах негативно поставилися до наших рекомендацій, але сьогодні вже половина магазинів міста перейшли на паперову упаковку”, - зазначив міський голова Новомосковська.

В.ЛИТВИЩЕНКО повідомив, що Новомосковська міськрада офіційно звернулася до органів державної влади з проханням заборонити використання поліетиленової упаковки в Україні та підвищити штрафи за порушення норм благоустрою території.