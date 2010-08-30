В Україні знову подорожчає горілка

Держконцерн "Укрспирт" вже втретє в цьому році має намір підвищити відпускну ціну спирту. З 1 вересня його вартість збільшиться майже на 30% - до 105 грн/дол, розповів глава концерну Ігор Сухоносов.

Це буде найзначніше зростання ціни з початку року - на 29,6%, з 81 грн/дол. до 105 грн/дол. За словами Сухоносова, необхідність підвищення вартості спирту викликана подорожчанням сировини та енергоносіїв.

"У собівартості спирту енергетична і сировинна складові займають 92%, а 8% - це транспортні витрати і заробітна плата. Рентабельність заводів при цьому - 5-7%", - сказав він. У липні-серпні ціна зернових піднялася більш ніж на 20%, а природний газ для промисловості з 1 серпня подорожчав на 9,8%.

Виробники вважають підвищення цін на спирт необґрунтованим, звинувачуючи "Укрспирт" у монополізмі і вимагаючи поліпшення якості продукції.

"Якість спирту не змінюється, ніхто не проводить модернізацію", - сказав один з учасників горілчаного ринку.

Ігор Сухоносов відзначає, що спирт відповідає держстандарту, тому є якісним. Віце-президент Української торгово-промислової конфедерації В`ячеслав Сокерчак вважає, що виробники повинні через Антимонопольний комітет з`ясувати обґрунтованість підвищення цін: "Логічно звернутися в Антимонопольний комітет, тому що раніше ціни встановлювали спиртзаводи, а зараз їх диктує центр".

За підрахунками учасників ринку, ціна пляшки горілки ємністю 0,5 л незабаром підвищиться в роздробі на 2-3 грн.

Втім, підвищення цін на горілку буде більш значним через перегляд ставки акцизу. "Якщо в січні ми купували спирт за ціною 72,5 грн / дол, то з вересня будемо змушені платити 113-115 грн / дол. Це значний стрибок, який відіб`ється на вартості алкогольної продукції в роздробі. Ціна залежить і від ставки акцизу, який з 1 вересня підвищиться до 39,4 грн / л 100-відсоткового спирту", - говорить директор з правових питань ЛГЗ "Хортиця" Геннадій Васюков.

У компанії не повідомляють, як зміниться вартість їхньої продукції після збільшення цін на спирт, але вважають, що уряду необхідно ввести нові мінімальні роздрібні ціни на горілку - хоча б 20 грн/0,5 л. З жовтня 2009 року мінімальна ціна становить 17,96 грн.

Нагадаємо, наприкінці липня були опубліковані нові ставки акцизу і мінімальне податкове зобов`язання зі сплати акцизу на тютюнові вироби та алкоголь з урахуванням індексу споживчих цін, який становить 106,9%.

“Комерсант-Україна”