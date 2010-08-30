ВР ухвалила постанову щодо захисту населення від підвищення цін...

Верховна Рада ухвалила постанову “Про соціальний захист населення у зв’язку з формуванням тарифів на газ та житлово-комунальні послуги”, авторами якої є лідери фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ та фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 244 із 292 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено, що Кабінет міністрів України має забезпечити:

- зменшення розміру обов’язкової оплати за житлово-комунальні послуги, включаючи оплату за газ, з 15 до 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу для сімей, які складаються з пенсіонерів, інвалідів та дітей до 18 років, а також з 20 до 15 відсотків для інших сімей, у складі яких є працездатні громадяни;

- запровадження спрощеної системи призначення житлових субсидій, включаючи оплату за газ, яка передбачає звільнення громадян від збирання довідок, зокрема про склад сім’ї, вартість комунальних послуг для призначення субсидій.

Також уряд має разом із місцевими органами влади здійснити перерахунок призначених на 1 серпня 2010 року житлових субсидій виходячи з розмірів витрат на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи оплату за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо без звернення громадян.

Кабмін також повинен забезпечити відповідно до Закону “Про Державний бюджет України на 2010 рік” підвищення з 1 жовтня та з 1 грудня 2010 року розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, посадового окладу першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки для визначення окладів працівникам бюджетної сфери та здійснення у затверджені терміни виплати підвищених пенсій, заробітної плати працівникам бюджетної сфери та всіх видів державних допомог.

Крім того, уряд має у проекті державного бюджету на 2011 рік врахувати підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня 2011 року, а при затвердженні фінансових планів державних підприємств на 2011 рік - витрати на підвищення заробітної плати працівникам.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити розгляд звернень громадян щодо: призначення житлових субсидій понад норму володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування житлово-комунальними послугами; надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства.

Кабінет Міністрів України до 10 жовтня 2010 року має поінформувати Верховну Раду про хід виконання цієї постанови.