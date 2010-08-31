З аеропорту «Харків» відкриють регулярний рейс на Стамбул

У вересні цього року з міжнародного аеропорту «Харків» планується відкрити регулярний рейс на Стамбул.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор аеропорту «Харків» Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО на церемонії відкриття нового терміналу аеропорту.

Він зазначив, що спільно з австрійською компанією аеропорт утілює програму залучення до співпраці зарубіжних і вітчизняних авіаційних компаній, і вже на початку осені цього року відкриється новий регулярний рейс тричі на тиждень на вузловий аеропорт Стамбулу.

Говорячи про вартість квитків, В.ВАСИЛЬЧЕНКО підкреслив, що ціну визначає авіаційна компанія, але аеропорт співпрацює з лоукост-компанією, тому «ціни не будуть високими».

Директор аеропорту зазначив, що на сьогоднішній день аеропорт співпрацює з 12 авіаперевізниками, але постійно продовжуються переговори щодо залучення нових партнерів.

Заступник генерального директора зі стратегічного розвитку компанії «Нью системз АМ», яка займається реконструкцією аеропорту, Віталій НЕДАШКОВСЬКИЙ, говорячи про перспективу відкриття нових міжнародних рейсів, повідомив, що з весни планується відкрити регулярні рейси до Парижа, Варшави, а також до Італії та Німеччини (міста ще не визначені). Він відмовився називати авіаперевізника, зазначивши, що на сьогоднішній день ще триває переговорний процес.

Крім того, за словами В.НЕДАШКОВСЬКОГО, найближчим часом планується розширити кількість внутрішніх рейсів. Так, заплановане вже цього року відкриття рейсів на Львів і Одесу, а наступного року – на Севастополь.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня в Харкові відбулося урочисте відкриття нового терміналу міжнародного аеропорту в рамках підготовки України до Євро-2012. Новий термінал здатний обслуговувати 650 пасажирів за годину. Проектом підготовки аеропорту «Харків» до Євро-2012 передбачені також реконструкція історичного приміщення аеровокзалу, спорудження тимчасового терміналу, будівництво нової злітно-посадкової смуги, автовокзалу.

Після реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорт прийматиме повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737.

Роботи здійснюються з двох джерел фінансування: інвестиції приватного інвестора Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, президента групи DCH, генерального інвестора й координатора підготовки Харкова до Євро-2012, та фінансування з державного бюджету. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (аеровокзальний комплекс, привокзальна площа) – 508,8 млн. грн. Загальна сума державних інвестицій (фінансування реконструкції аеродромного комплексу) – 1 млрд. 086,53 млн. грн. Сукупні інвестиції – 1 млрд. 595,53 млн. грн.