У Донецькій області в магазині продавали самогон

У місті Красноармійську Донецькій області продавець регулярно збувала в магазині, де працювала, самогон власного виготовлення, виручаючи при цьому більш як 100 грн. щоденно.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, під час проведення профілактичного відпрацювання дільничними інспекторами Красноармійського міськвідділу міліції за місцем проживання 54-річної жінки було виявлено і задокументовано факт виготовлення, зберігання і збуту самогону.

За словами заступника начальника сектора дільничних інспекторів міліції Дмитра ПЕРЕСАДЬКА, правопорушниця виготовляла самогон за місцем проживання, а реалізовувала його за місцем роботи, в продуктовому магазині.

Зловмисниця пояснила міліції, що продажем самогону вона зайнялася тому, що їй «постійно не вистачає грошей».

Жінка притягується до відповідальності за ст. 203 Кримінального кодексу України - «Заняття забороненими видами господарської діяльності».