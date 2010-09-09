У Києві проходить виставка дитячої моди

У Києві, у Виставковому Центрі "АККО Інтернешнл", відкрилася 9-а виставка дитячої моди BABY FASHION `2010.

Це єдиний в Україні В2В захід міжнародного рівня, присвячений дитячому одягу, відзначають організатори форуму - виставкова компанія "АККО Інтернешнл".

Як повідомили УНІАН організатори, на виставці більш як 150 компаній з Італії, Польщі, Росії, Сирії, Туреччини та України представили найширший спектр продукції: одяг і взуття для дітей різного віку - від немовлят до підлітків. В асортименті одяг різного призначення - повсякденний і для святкових подій, для школи, відпочинку та спорту, білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, трикотаж, а також аксесуари, біжутерія та багато іншого.

На виставці також можна побачити одяг відомих європейських брендів і нові торгові марки, пропозиції від провідних вітчизняних виробників і молодих українських дизайнерів. Висока якість, використання натуральних матеріалів і сучасних технологій, практичність у поєднанні з модними тенденціями сезону 2010/2011 - ось основні складові продукції, представленої на виставці. В експозиції представлено понад 160 торгових марок.

Виставка BABY FASHION проводиться у форматі B2B і орієнтована на виробників, дистриб`юторів та оптових покупців.

Виставка працюватиме до 10 вересня у Виставковому центрі “АККО Інтернешнл” (проспект Перемоги, 40-Б).