У Кіровоградській області скоротилася кількість безробітних

У Кіровоградській області в січні-серпні 2010 року кількість незайнятого населення скоротилася на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 39,8 тис. громадян.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Кіровоградському обласному центрі зайнятості.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 вересня 2010 року по області становив 2,05%, що на 0,7 процентних пунктів менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Впродовж січня-серпня 2010 року службою зайнятості області працевлаштовано 16,7 тис. громадян, рівень працевлаштування становив 41,9% (на 6,5% вище, ніж минулого року).

Професійним навчанням було охоплено 5,1 тис. осіб (на 3,7% більше), до громадських робіт залучено 11,4 тис. безробітних (на 8,5% більше).

З Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в січні-серпні 2010 року в Кіровоградській області було виплачено 53 млн. грн. Середньомісячний розмір виплаченої допомоги становив 611,89 грн.