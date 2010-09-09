Уряд обіцяє контролювати якість товарів і послуг

Уряд відновить державну програму з проведення незалежної експертизи якості товарів. Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час засідання Кабінету Міністрів, повідомляє прес-служба КМУ.

За повідомленням, прем`єр-міністр обіцяє виправити ситуацію, «коли нечесні ділки безперешкодно фальсифікують продукти харчування, нафтопродукти та інші товари».

За словами М.Азарова, ситуацію з якістю товарів і послуг необхідно радикально змінювати. «Ми створимо систему заходів з попередження ситуації, коли на полиці магазинів потрапляє неякісна та небезпечна продукція. Йдеться про здоров’я нації, і тому ніяких компромісів в цьому питанні не буде», - наголосив він.