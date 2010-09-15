На програму будівництва доступного житла виділено 100 млн. грн.

На реалізацію в Україні державної цільової програми будівництва доступного житла на період 2010-2017 рр., затвердженої урядом, у вересні виділено 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

Він нагадав, що реалізація програми покладена на Міністерство регіонального розвитку і будівництва. У 2010 році на реалізацію програми передбачено виділити понад 330 млн. грн. «За рішенням міжвідомчої комісії, створеної Мінрегіонбудом, відібрано 70 об’єктів в 34 містах України, які можуть приймати участь в цій програмі. Не залучені поки що Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська, Черкаська області та місто Севастополь», - сказав Л.РИСУХІН.

За його словами, на сьогодні надано позитивний висновок по 23 об’єктам у 8 областях, зокрема у Житомирській, Одеській, Сумській, Харківській, Донецькій, Київській, Луганській і Чернівецькій областях.

Крім того, в областях вже зарезервовано близько 600 земельних ділянок загальною площею понад 2 тис. га для будівництва доступного житла. Частину коштів, виділених у вересні, планується спрямувати на будівництво інженерних мереж і транспортної інфраструктури на ділянках.

Також, за словами Л.РИСУХІНА, на сьогодні в чергах на житло стоїть понад 1,2 млн. сімей. Очікується, що близько 3 тис. сімей зможе заплатити 70% від вартості житла. Нагадаємо, решта 30% покривається за рахунок коштів програми.

Крім цього, Л.РИСУХІН повідомив, що Фонд звернувся до уряду з пропозицією випустити облігації під державні гарантії на суму понад 500 млн. грн., що дасть можливість надавати кредити сім’ям, які не можуть заплатити 70% від вартості житла на рівні до 14% річних.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня на прес-конференції міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА сказав, що міністерство заявляє про початок будівництва доступного житла у поточному році.