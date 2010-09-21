Українцям не варто очікувати дешевого цукру

У 2010 році українцям не варто очікувати низьких цін на цукор. Таку думку висловила Ганна Коваленко, президент кондитерської корпорації "Бісквіт-Шоколад" (корпорації належить Первухінський цукровий завод).

«В умовах значного подорожчання сировини, енергоносіїв, транспортних перевезень, дешевого цукру бути не може», - вважає А.Коваленко.

Згідно з моніторингом цін на продукти харчування, що проводиться порталом "Biz.liga.net", середня роздрібна ціна на цукор в період з 12 серпня по 15 вересня зросла - з 9,46 грн./кг до 9,57 грн./кг.

"Ми вважаємо, що його собівартість в Харківській і довколишніх областях буде приблизно на рівні 7,5-8 грн. за 1 кг. Можливо, в західних областях країни, де внаслідок сприятливіших погодних умов цукровий буряк дає вищу врожайність, собівартість виробництва цукру буде трохи нижча", - відзначила експерт.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагрополітики, виробництво цукру в Україні в 2010/11 маркетинговому році (вересень-серпень) складе більше 2 млн. тонн., за оцінками експертів - 1,6-1,7 млн. тонн при внутрішньому споживанні близько 1,7-1,8 млн. т.

Ціни на цукор на світових біржах з початку вересня на 17 вересня зросли на 24%.

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