М'ясо в Україні подорожчало на 3-5 грн./кг

У другій половині вересня цього року ціни на м`ясо в Україні зросли на 3-5 грн./кг залежно від регіону і виду м`яса. Про це УНІАН повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Таке зростання вартості зумовлене, насамперед, подорожчанням худоби у живій вазі, що пов`язане з використанням для відгодівлі фуражу, придбаного вже за підвищеними цінами, вважає виконавчий директор УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

За її словами, найпомітніше подорожчала яловичина, що пов`язане зі скороченням поголів`я худоби і пропозиції його на забій, а також відсутністю конкуренції з боку імпортерів. Так, за даними моніторингу ринку м`яса і м`ясопродуктів УКАБ, на 21 вересня за биків понад 400 кг вже платили 14,5-15 грн./кг, тоді як на початку вересня ціни не перевищували 13 грн./кг. Яловичина вищого сорту станом на 21 вересня подорожчала до 47 грн./кг з 42 грн./кг (оптова ціна) на початок місяця.

Менш помітно змінилися ціни на ринку свинини, чому сприяло надходження імпорту напівтуш з Європи за ціною 23-24 грн./кг (категорія Е) , ціна аналогічної української свинини становить 33 грн./кг. Імпортна сировина дозволила припинити зростання цін на українську свинину, вважає Є.СВЯТКІВСЬКА, однак збільшення виробничої собівартості спричинить за собою як перегляд цін, так і зниження темпів зростання поголів`я свиней.