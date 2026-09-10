Міністр оборони Польщі звернувся до поляків з важливою заявою щодо України

Також політик закликав протидіяти пропаганді РФ.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що поляки мають цінувати союзницькі відносини із Заходом та дружні звʼязки з Україною. Про це він сказав на Міжнародній виставці оборонної промисловості у Кельце.

Також він попередив про спроби РФ розколоти польське суспільство.

За словами міністра, Польща не має піддаватися політичним силам, які намагаються протиставити країну її союзникам.

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"Легко стверджувати, що українці погані, що німці погані, що всі навколо нас погані, але якщо ми це зробимо, то залишимося зовсім самі. Без союзів на Заході, без дружніх країн на Сході – на відміну від України", - наголосив Косіняк-Камиш.

Політик закликав громадян Польщі цінувати теперішню систему міжнародних союзів та порівняв її із ситуацією перед Другою світовою війною. Він нагадав, що у вересні 1939 року Польщі не вистачало спорядження, єдності, союзів та відповідних угод, внаслідок чого країна залишилася без достатньої підтримки партнерів.

"Пишаймося нашим минулим, нашим сьогоденням і нашим майбутнім. Де б ми не були сьогодні, пишаймося нашими союзами; вперше в історії Польща має ворогів на Сході, але жодного на Заході. Цінуймо це, бо це легко втратити", - закликав міністр.

Також він звернув увагу на гібридні загрози РФ. За словами політика, Росія діє в різних сферах, а саме в інтернеті, на Балтійському морі та шляхом диверсій. Він вважає, що однією з найнебезпечніших загроз є спроби розколоти польське суспільство.

"Нехай це вкотре дасть нам усвідомити, у які небезпечні часи ми живемо. Бо дехто хоче заплющити очі, закрити вуха, не бачити й не чути того, що там відбувається, що там триває війна. Задля аплодисментів, задля таких дуже популістських емоцій вони намагаються "не знати", де добро, хто є жертвою, а хто напав", - сказав очільник Міноборони Польщі.

Крім того, політик закликав протидіяти пропаганді РФ та не дозволяти використовувати її для політичної боротьби всередині країни.

"З російською пропагандою ми впораємося. Ми не впораємося з тими, хто в Польщі буде її тиражувати та вірити в неї, а на ній, можливо, ще й здобувати політичний капітал", – додав Косіняк-Камиш.

Польща та Україна - останні новини

Раніше Politico писало, що Польща розвернулася у бік антиукраїнських настроїв. Зокрема польські націоналістичні та праворадикальні сили дедалі активніше використовують тему українців у політичній боротьбі напередодні парламентських виборів 2027 року.

Також у Польщі українців почали частіше зображати як отримувачів незаслужених соціальних пільг та тягар для польського бюджету.

Крім того, стало відомо, що Польща не збільшуватиме допомогу на дітей українських біженців. Тепер право на допомогу "800+" буде поновлюватися автоматично з наступного періоду виплати.

"Допомога "800+" надається в розмірі, визначеному законом. Раніше це було 500 злотих, тепер 800 злотих. У нас немає механізму індексації в законі про державну допомогу у вихованні дітей, як у законі про пенсії та допомогу по інвалідності з Фонду соціального страхування, де певний індекс щороку збільшує допомогу", - висловився заступник міністра родини, праці та соціальної політики Польщі Себастьян Гаєвський.

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