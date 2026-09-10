Диверсії Росії в Європі: офіцер армії США відповів, як далеко може зайти Путін

Москва може спробувати створити масштабний хаос у країнах Європи.

Росія на тлі затяжної війни проти України посилила диверсійну активність у Європі, прагнучи підвищити ціну та послабити готовність європейських країн допомагати Києву.

Про це у колонці для Kyiv Post написав Олександр Віндман, кадровий офіцер армії США та колишній співробітник Ради національної безпеки країни. Віндман звернув увагу на серію інцидентів у європейських країнах: вибухи на підприємствах оборонної промисловості, проблеми з навігацією в районі Балтійського моря, підозрілі безпілотники, збої в транспортній та іншій інфраструктурі.

На думку американського військового, російські спецслужби використовують вразливі місця відкритих європейських суспільств, щоб атакувати об’єкти, що мають значення для військової підтримки України.

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Головна мета таких операцій, вважає Віндман, – порушити постачання озброєння до Києва та збільшити витрати європейських країн на підтримку України. Також Москва може розраховувати на зростання суспільного невдоволення всередині Європи.

Таким чином, Кремль намагається представити підтримку України як джерело постійних ризиків і проблем для європейців.

Як Росія використовує диверсантів

Віндман зазначив, що російські спецслужби використовують для подібних операцій як професійних співробітників ФСБ і ГРУ, так і завербованих людей.

Він пояснив, що частину операцій проводять агенти, які роками працювали під прикриттям. Інший варіант – використання менш підготовлених виконавців, яким завдання передаються через месенджери та інтернет-платформи.

Така схема дозволяє російським спецслужбам дистанціюватися від виконавців і водночас проводити велику кількість операцій у різних країнах.

На думку Віндмана, зростання російської диверсійної активності в Європі пов’язане з відсутністю будь-яких успіхів на полі бою в Україні.

Він прогнозує, що на тлі цього Кремль може дедалі більше робити ставку на інструменти гібридної війни.

У зв’язку з цим, на думку Віндмана, інцидент у Лейпцигу може стати переломним, і Європа може перейти до відповідних заходів. Він наголосив, що Німеччина поклала відповідальність за інцидент у Лейпцигу на Росію, а це свідчить про зміну підходу Берліна.

Він вважає, що у відповідь Європа може посилити контррозвідувальну діяльність та обмін розвідданими. Також може йтися про посилення санкційного тиску, висилку дипломатів, підозрюваних у шпигунській діяльності, виявлення російських агентів та посилення захисту критичної інфраструктури.

Взимку Росія може посилити гібридну війну

Віндман прогнозує, що взимку РФ може посилити операції з дестабілізації європейських союзників України.

За його оцінкою, Москва здатна спробувати створити масштабний хаос. Американський військовий навіть попередив, що за найнебезпечнішого сценарію Кремль може спробувати організувати атаки з численними жертвами.

Диверсії РФ у Європі

Росію дедалі частіше звинувачують у гібридних і диверсійних операціях у країнах Європи. Йдеться про підпали, підозрілі вибухи, кібератаки, спроби пошкодження логістичної та оборонної інфраструктури, а також використання безпілотників.

Одним із найгучніших останніх епізодів стала ситуація в аеропорту Лейпцига. У серпні там було виявлено безпілотник із вибуховим пристроєм поблизу українського вантажного літака. Згодом Німеччина заявила, що вважає Росію відповідальною за цю гібридну атаку. Берлін також оголосив про дипломатичні та санкційні заходи щодо РФ.

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