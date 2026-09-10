Європа може боляче вдарити по гаманцю Москви, але не поспішає, - Foreign Affairs

У чинному санкційному режимі Євросоюзу є прогалини, які дають можливості Росії обходити запровадженні обмеження.

Країнам Заходу треба перейти до реального тиску на Росію, аби обмежити можливості Москви отримувати фінансування на війну проти України. Для цього треба перейти до дієвих кроків з нейтралізації "тіньового флоту" нафтових танкерів. Про це йдеться у статті авторів Робіна Брукса і Бена Гарріса у виданні Foreign Affairs.

"Коли Росія здійснила вторгнення до України в 2022 році, Західні країни відреагували агресивними економічними обмеженнями, із замороженням офіційних резервів іноземної валюти, встановленням експортного контролю над критично важливими технологіями і запровадженням санкцій проти десятків її політичних, військових і бізнес-лідерів. Однак, понад чотири роки потому, війна досі триває, а Західні санкції завдали лише обмеженої шкоди російській економіці. Росія продовжує торгувати нафтою та іншими товарами, нещодавно отримавши величезний прибуток, оскільки закриття Ормузької протоки спричинило різке зростання світових цін на нафту", - сказано у статті.

Водночас, ці прибутки збільшують урядові податкові надходження в критичний час, допомагаючи йому фінансувати війну проти України та стабілізувати фінансові ринки в Росії. У зв’язку з цим, якщо санкції виглядали неефективними раніше, то економічне відновлення Росії від початку війни Сполучених Штатів та Ізраїлю з Іраном лише посилили це сприйняття.

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Однак, відзначається, що неправильно списувати санкції як інструмент політики.

На думку авторів Foreign Affairs, зі зменшенням надходження вільно конвертованої валюти до Росії, санкції можуть призвести до девальвації рубля, що, у свою чергу, призведе до стрімкого зростання інфляції та дестабілізації економіки країни у ширших масштабах.

Тому, ще не пізно зробити санкції ефективними. Зокрема, Європа може обмежити діяльність "тіньового флоту" нафтових танкерів, за допомогою яких Росія обходити Західні нафтові санкції. Це може допомогти різко зменшити можливості Москви отримувати надходження для фінансування руйнівної війни проти України.

Таким чином, щоб чинити реальний тиск на доходи Росії від нафти, Західні країни повинні нейтралізувати "тіньовий флот".

Нині у Вашингтоні зволікають із запровадженням санкцій щодо додаткових суден російського "тіньового флоту".

Попередні санкції Європейського Союзу і Великої Британії суттєво не обмежили російський нафтовий експорт, але це лише тому, що Європа залишила критичні прогалини у своєму режимі втілення санкції. До цього часу Європа неохоче розширює санкції проти РФ.

"Нині настав час усунути ці прогалини, починаючи з грецьких та інших нафтових танкерів, які йдуть постійним потоком до Росії", - йдеться у статті.

Крім того, Європа має значну економічну потугу та сильну правову систему, і вона може використовувати їх, щоб впроваджувати заходи проти третіх країн, які уможливлюють діяльність "тіньового флоту".

Європейські країни можуть вдатися і до заборони старих, погано обслуговуваних суден, які становлять безпосередню екологічну загрозу.

"Припинення потоку кораблів до Росії і примусове виконання нормативних вимог західних страховиків значною мірою сприяло б зменшенню ухиленню "тіньовим флотом" від обмеження цін. Після того, як ці засоби примусового виконання будуть запроваджені, Європа зможе піти далі в обмеженні прибутків Росії від нафти шляхом зниження обмеження цін на нафтопродукти", - йдеться у статті.

Зокрема, Євросоюзу і Британії треба напрацювати план коригування верхньої цінової межі на нафту як тільки Ормузька протока буде розблокована та відбудеться нормалізація цін на нафту.

Санкції проти РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Еммануель Макрон виступають за посилення санкцій проти "тіньового флоту" Російської Федерації. З цією метою має відбутися зустріч міністрів, присвячена боротьбі з тіньовим флотом.

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