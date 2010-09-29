На Тернопільщині забракували понад 62 % перевіреного хліба

Впродовж вересня 2010 року фахівці ДП „Тернопільстандартметрологія” перевірили 7 підприємств хлібопекарської галузі в Тернопільській області. На всіх перевірених підприємствах були виявлені порушення вимог стандартів, повідомляє прес-служба Держспоживстандарту України.

З перевірених 4 т хліба і хлібобулочних виробів через невідповідність нормативним документам було заборонено до реалізації 2,5 т продукції (62,5%). З них 59 % забракували через невідповідність за органолептичними показниками (низький об’ємний вихід, незадовільний стан м’якушки, нерозвинута пористість), 46 % – через неправильне маркування або його відсутність.

Основними причинами випуску неякісної продукції були порушення технологічних параметрів бродіння, вистоювання та випікання, незадовільний стан метрологічного забезпечення виробництва (зокрема, відсутні ваги для контролю маси готової продукції), незадовільний стан нормативної та технологічної документації, незадовільна організація контролю якості сировини та готової продукції, відсутність виробничих лабораторій контролю якості готової продукції або їхня незадовільна робота.

За результатами перевірок до 5 підприємств застосували штрафні санкції на загальну суму 6,9 тис. грн.