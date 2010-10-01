В Ужгороді офіційно обмежили нічну торгівлю алкоголем

В Ужгороді офіційно обмежили торгівлю алкоголем з 22.00 до 10.00.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив речник Ужгородського міського голови Олег ПОДЕБРІЙ.

За його словами, сьогодні, 1 жовтня, виконавчий комітет Ужгородської міської ради ухвалив рішення про обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час - з 22:00 вечора до 10:00 ранку.

«Таким своїм рішенням міська влада має намір покласти край споюванню молодих ужгородців», - прокоментував О.ПОДЕБРІЙ.

Він також додав, що рішення набуде чинності з моменту опублікування у пресі. За попередніми даними, це рішення вже завтра, 2 жовтня, з’явиться у друкованому органі Ужгородської міської ради - газеті «Ужгород».

Речник міського голови також повідомив, що адмінкомісія міськвиконкому накладатиме штраф за порушення, тобто продаж алкогольних напоїв після десятої вечора, у розмірі від 510 грн. до 1700 грн.

Крім того, речник уточнив, що єдині місця, на котрі не поширюється це обмеження, - заклади ресторанного господарства.