На Волині проходять осінні ярмарки сільгосппродукції

На Волині проходять осінні ярмарки-продажі сільгосппродукції „Село - місту”. Вони відбуваються в Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі і Нововолинську.

Як розповіли в головному управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, селяни вже реалізували 200 тис. тонн картоплі, майже 100 тис. тонн моркви, буряка, капусти, цибулі.

У повідомленні зазначають, що загалом ціни на сільськогосподарську продукцію на таких ярмарках значно нижче ринкових і покупці мають можливість придбати продукти за цінами виробників.

Зокрема, 1 кг картоплі - 3,30 грн., моркви - 2,80 грн., буряка - 3,00 грн, капусти - 2,50 грн., цибулі - 3,50 грн, селери - 10 грн, перцю - 6,00 грн.

Наступний ярмарок "Сіло - місту" в Луцьку відбуватиметься напередодні свята Покрові Пресвятої Богородиці 9 жовтня на площі перед входом в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.