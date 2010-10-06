У Дніпропетровську розпочався опалювальний сезон, оскільки температура повітря різко знизилася і протягом останніх трьох днів середньодобова не піднімається вище 8 градусів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови, відповідне розпорядження про початок опалювального сезону 5 жовтня підписав мер міста Іван КУЛІЧЕНКО.

Наразі в Дніпропетровську включено 84 котельні. Тепло подано до 20 лікарень, 46 шкіл, 14 дитячих закладів.

Дніпропетровськ забезпечують теплом комунальні підприємства “Дніпропетровські міські теплові мережі”, ”Теплоенерго”, “Коменергосервіс” та комунальне підприємство з транспортування покупної теплової енергії “Теплотранс”.

У місті нараховується 561 котельня, з них 384 знаходяться у комунальній власності, 177 - відомчі.