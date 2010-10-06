Кабмін доручив негайно розпочати опалювальний сезон

З огляду на різке зниження температури Кабінет Міністрів України розпорядився невідкладно розпочати в Україні опалювальний сезон.

Відповідне доручення 5 жовтня дав Перший віце-прем‘єр-міністр України Андрій Клюєв, повідомляє прес-служба останнього.

«Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також Мінжитлокомунгоспу, Мінпаливенерго, Мінрегіонбуду, Міністерству освіти та науки, Міністерству охорони здоров‘я та НАК «Нафтогаз України», а також іншим керівникам центральних органів виконавчої влади доручається розпочати опалювальний сезон у житловому фонді і, в першу чергу, на об’єктах соціальної сфери – дитячих садках, школах і закладах охорони здоров‘я, та забезпечити його стабільне проходження», – йдеться у повідомленні.