У Києві подешевшало житло на вторинному ринку

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва у вересні ц.р. знизилася на 0,4%, порівняно з серпнем ц.р., - до 2238 дол./кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, з січня по вересень 2010 року зниження вартості вторинного житла становило 7,6%, а з вересня 2009 року зниження становило 8,6%.

Фахівці порталу відзначили, що у вересні вартість однокімнатних квартир знизилася на 0,4% - до 2071 дол./кв. м, двокімнатних - на 0,7% - до 2249 дол./кв. м, вартість трикімнатних квартир зросла на 0,4% - до 2255 дол./кв. м, а чотирикімнатні квартири подешевшали на 1,1% - до 2653 дол./кв. м.

За даними аналітиків порталу, в структурі пропозицій житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на правому березі – 45%, на лівому березі – 36% і в центрі Києва – 19%.

Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у вересні становила 18,4% від всього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозицій «нових» квартир у Києві на 5,8% нижче за середньозважену ціну серпня і становить 2116 дол./кв.м.

При цьому в загальному обсягу однокімнатні квартири займають 25% (3382 квартири), 2-кімнатні – 33% (4602), 3-кімнатні – 34% (4702) і 4-кімнатні – 8% (1044).

У звіті проаналізовано 13730 квартир на вторинному ринку столиці.