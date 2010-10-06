Виробникам не подобається держрегулювання цін

Представники рітейлу і сільгоспвиробників виступили з ініціативою відміни держрегулювання цін на соціальні продукти харчування. На їхню думку, існуюча ситуація «неподорожчання» продуктів за рахунок бізнесу не має нічого спільного з ринковою економікою.

Необхідність змін у сфері продажу соціально значущих товарів представники торгової і виробничої галузей пояснюють тим, що цінове регулювання знижує рентабельність виробництва, а, отже, і привабливість роботи з випуску продуктів харчування для компаній. На думку спікерів, це і робить багато продуктових ринків нестабільними, хоча ситуація може бути зворотною.

«Якщо розвивати сільське господарство в правильному напрямі, то вже через п`ять років ми зможемо потроїти виробництво продукції і ціни внутрішнього ринку не корелюватимуть з цінами світового ринку, як зараз, - прогнозує президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО, - а в більшості випадків будуть навіть нижчими».

«Ціни на продовольство будуть зростати все одно, - запевняє президент Української торгової асоціації Ігор БАЛЕНКО, - але вони не будуть зростати скачками і не так швидко, а прогнозовано».

Учасники Retail Industry Forum’10 вважають, що для можливості стабілізації цін на соціальні продукти державі необхідно ефективно використовувати вже наявні механізми впливу на ринок: прогнозування і моніторинг цін всередині країни і на суміжних ринках, формування резервів і монетизацію пільг. За словами учасників форуму, для того, щоб тримати ціни під контролем, досить купувати в Держрезерв близько 7% урожаю за форвардними контрактами.

«Економічні відомості»