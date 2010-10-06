В Азарова обіцяють тримати ціни на продукти харчування

Кабінет міністрів не допустить значного зростання цін на продукти харчування.

Про це сказав заступник міністра економіки Анатолій Максюта під час прямої телефонної лінії Кабінету міністрів. Він зазначив, що за підсумками січня-серпня збережено тенденцію уповільнення інфляції.

"Сьогодні ми маємо певні інфляційні виклики, особливо щодо продовольчих товарів. Але я хотів би запевнити, що уряд добре поінформований про цю проблему, і буде вживати всіх заходів - як економічних, так і, у разі потреби, адміністративних та регуляторних - для того, щоб не допустити значного зростання цін на продукти харчування", - підкреслив він.

Як відомо, раніше опозиційний уряд прийняв постанову, якою ініціює створення тимчасової слідчої комісії ВР із розслідування фальсифікації даних щодо інфляції Держкомстату, а також фактів неконтрольованої емісії НБУ, яка призвела до гіперінфляції.

За даними Держкомстату, в серпні інфляція в Україні склала 1,2%, а з початку року - 4,3%.

"ЛігаБізнесІнформ"