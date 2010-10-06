Борщ подорожчав у два рази

В Україні у вересні 2010 року найбільш популярні овочі і фрукти були на 62% дорожчими, ніж у відповідному місяці 2009 року.

За даними «АПК-Інформ: овочі і фрукти», головною причиною «плодоовочевої інфляції» стали овочі борщового набору і картопля, які зросли в ціні, в порівнянні з вереснем 2009 р., на 92%. Огірки і помідори подорожчали на 76%, а основні фрукти – на 31%.

За даними експертів, подорожчання призвело до того, що у вересні 2010 споживання найбільш дорогих продуктів, перш за все фруктів і тепличних овочів, знизилося на 10-20% через високі ціни.

proUA