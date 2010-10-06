В Україні зростуть ціни на алкоголь
Мінекономіки ініціює
Міністерство економіки України ініціює підвищення мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію.
Відповідний проект постанови «Про внесення змін до додатку до постанови Кабміну від 30 жовтня 2008 р. № 957» опубліковано на сайті міністерства.
Документом пропонується підвищити мінімальну роздрібну ціну на горілчану продукцію на 14%, або на 2,54 грн. - до 20,5 грн. за пляшку 0,5 л, на виноградне вино - на 33%, або 4 грн. - до 16 грн. за пляшку 0,7 літра в скляній тарі й за 1 літр в іншій тарі.
Також документом пропонується встановити граничний розмір мінімальної оптово-відпускної і роздрібної ціни на горілку і лікеро-горілчану продукцію на рівні 77,65 і 102,5 грн. за 1 літр 100% спирту відповідно. На коньяк "3 зірки", а також інші спиртні дистиляти і спиртні напої - 110,42 і 152,39 грн./літр 100% спирту відповідно, на коньяк "4 зірки" - 121,31 і 167,41 грн./л 100% спирту, на коньяк "5 зірок" - 136,22 і 187,98 грн./л 100% спирту відповідно.
Пропонується, що постанова набуде чинності через 10 днів після його публікації.