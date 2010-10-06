На Хмельниччині соціальний хліб не дорожчатиме до нового року

За словами заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації з питань АПК Володимир ГАЛІЩУКА, в області соціальний хліб не дорожчатиме до нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час селекторної наради.

"У нас достатньо харчової пшениці та жита, щоб не збільшувати вартість соціального хліба до нового року. Запаси створені в кожному районі, а зараз ми вирішили попіклуватися і про міста обласного значення, хоча, перш за все, цим мають займатися міські голови", - сказав він.

В.ГАЛІЩУК сказав, що в Хмельницькій області найнижча в Україні ціна хліба. Зокрема, кілограм хліба печеного з борошна першого сорту коштує 3,43 грн., з житньо-пшеничної суміші - 3,26 грн., з пшеничного борошна вищого ґатунку - 3,8 грн.

"Всі, хто продає його дорожче - відверті спекулянти, які наживаються на проблемах земляків, і ми будемо таких карати, як і тих, хто створює штучні ажіотажі заради власної наживи", - запевнив чиновник.