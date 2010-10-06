У Чернівцях відкрили єдиний розрахунковий центр для оплати ЖКП

16:03, 06 жовтня 2010
Права споживачів
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Зі зручним транспортним сполученням

На базі комунального підприємства «Муніципальний інфоцентр» у Чернівцях створили Єдиний розрахунковий центр, у якому чернівчани мають змогу оплатити усі житлово-комунальні послуги, отримати довідки про стан розрахунків і наявну заборгованість, у т.ч. для оформлення субсидій, внести зміни до угод з надавачами послуг у разі зміни складу сім’ї, укласти угоду на отримання послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, на створення Єдиного розрахункового центру у Чернівцях з міського бюджету виділили 350 тис. грн. Розташовано центр в окремому приміщенні у центральній частині міста зі зручним транспортним сполученням. Тут здійснюватимуть моніторинг проплат за житлово-комунальні послуги, міграції населення, надання соціальних пільг.

Головним завданням Центру є створення основи для переходу жителів до безготівкового розрахунку за спожиті комунальні послуги через розрахункові картки банківських установ, Інтернет, а також до безготівкової оплати послуг шляхом утримання із заробітної плати та пенсій. Наразі у центрі вже працюють над створенням паперового та електронного варіанта єдиної квитанції з усіх житлово-комунальних послуг, які надаються чернівчанам.

До створення комунального ЄЦР долучилися міські комунальні підприємства «Чернівціводоканал» та «Чернівцітеплокомуненерго», чернівецька філія державного підприємства «Нафтогазмережі», Чернівецький міськРЕМ та ВАТ «Чернівціобленерго», а також «ПриватБанк».

Усі надавачі житлово-комунальних послуг мають у центрі своїх операторів. Тут створено єдину базу фізичних осіб та квартиронаймачів міста. Центр забезпечуватиме інформацією всі служби міста, котрі надають мешканцям різноманітні соціальні послуги.

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