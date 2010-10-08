Прожитковий мінімум має становити близько 2 тис. грн.

На сьогодні прожитковий мінімум в Україні становить близько 2 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Федерації профспілок України Василь ХАРА сьогодні під час круглого столу.

«За найскромнішими підрахунками, сьогодні у нас прожитковий мінімум має бути не 880 грн., а близько 2 тис. грн. Тоді можна було б говорити про більш-менш нормальний соціальний рівень і про більш-менш нормальний підхід до формування оплати праці і всіх соціальних складових», - сказав він.

За словами В.ХАРИ, на сьогодні в Україні немає політики формування оплати праці. «Якщо узяти попередній уряд плюс сьогодні, то фактично Міністерство праці не виконувало свої функції, не було локомотивом вирівнювання заробітної плати, формування політики заробітної плати», - відзначив голова ФПУ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Держбюджетом-2010, з 1 жовтня поточного року рівень прожиткового мінімуму в Україні збільшено на 18 грн. – до 861 грн.