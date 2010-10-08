У вересні овочі подорожчали на 32%

Інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем п.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням ціни на фрукти у вересні п.р. до вересня 2009 року зросли на 14,7% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року зросли на 4%).

На овочі ціни зросли на 32,2% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року – зросли на 11,8%), зокрема на картоплю – на 60,7% (10,5%).

На цукор - зросли на 43% (71,8%), кондитерські вироби цукристі - на 19,8% (23,3%).