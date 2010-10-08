Ціни на чай можуть зрости

Ціни на чай в Індії і на світових ринках можуть зрости через збільшення вартості робочої сили і нашестя комах-шкідників у штаті Ассам, де вирощують половину індійського чаю, вважає Організація з виробництва та експорту чаю при міністерстві торгівлі Індії (Tea Board of India) .

Індія посідає друге місце в світі з виробництва чаю після Китаю. До березня — квітня 2011 року дефіцит пропозиції чаю може досягти 100 тис. тонн у порівнянні з 60 тис. тонн цього року, відзначають експерти Організації.

Ціни на чай в Індії вже зросли на 10-11%, зазначив керуючий директор компанії McLeod and Cayshree Tea & Industries Ltd. Адітья Кайтан.

Дефіцит пропозиції чаю на світових ринках відшкодовують за рахунок зростання виробництва у Кенії і на Шрі-Ланці, однак Індії це не допоможе, тому що в країні діє 100%-ий податок на імпорт чаю.

Кенія — світовий лідер з виробництва чорного чаю — в цьому році збільшить випуск чаю на 11%, до 350 тис. тонн, прогнозують експерти. Урожай чаю на Шрі-Ланці збільшився на 21%, до 221,3 тис. тонн.

У січні — серпні виробництво чаю в Індії скоротилося у порівнянні з тим же періодом минулого року на 1,7% — до 584,9 тис. тонн.

«Дзеркало тижня»